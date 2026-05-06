Ufficiale Van Wolfswinkel si ritira a 37 anni: "Può bastare così. Il mio sogno è diventato la mia vita"

L’attaccante olandese Ricky van Wolfswinkel ha annunciato ufficialmente che si ritirerà dal calcio professionistico al termine della stagione, mettendo fine a una carriera lunga e ricca di esperienze internazionali. A 37 anni, il centravanti chiude un percorso durato oltre 18 anni ai massimi livelli, con più di 630 presenze tra club e nazionale, avendo giocato nei principali campionati europei.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali del Twente, squadra in cui milita attualmente. "Dopo 18 anni ai massimi livelli, arriva un momento in cui senti che può bastare così. Quello che era iniziato come un sogno è diventato una vita", ha dichiarato il giocatore. "Una vita fatta di disciplina, sacrifici, grandi momenti ma anche difficoltà che mi hanno reso più forte".

Van Wolfswinkel ha poi voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso: "Ho dato tutto, in ogni allenamento e in ogni partita, sempre con il sorriso. Sono grato ai miei compagni, agli allenatori, alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, e a tutti coloro che mi hanno sostenuto". Nonostante l’addio al calcio giocato, il suo futuro resterà legato a questo mondo: "È il momento di iniziare un nuovo capitolo, una nuova sfida fuori dal campo. Non dico addio al calcio, ma solo alla mia carriera da professionista".

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di otto club in sei Paesi, tra cui Sporting e Norwich, totalizzando 634 presenze, 225 gol e 60 assist, oltre a due trofei conquistati.