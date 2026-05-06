Il Real Madrid è una polveriera: scontro Valverde-Tchouameni, e domenica c'è il Clasico

Clima incandescente in casa Real Madrid, dove la tensione di fine stagione è sfociata in un duro confronto tra Aurelien Tchouaméni e Federico Valverde. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, i due centrocampisti sarebbero arrivati a un passo dallo scontro fisico durante l’allenamento odierno.

L’episodio avrebbe avuto origine da un contrasto particolarmente acceso in campo, culminato con un fallo giudicato eccessivo. Da lì, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: parole grosse, spintoni e un confronto sempre più acceso davanti ai compagni di squadra. La tensione non si sarebbe placata nemmeno al termine della seduta, proseguendo negli spogliatoi, dove i toni sarebbero rimasti molto alti.

Secondo indiscrezioni raccolte da fonti vicine al club, è stato necessario l’intervento di altri giocatori e membri dello staff per evitare che la situazione sfuggisse completamente di mano. Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte della società o dei diretti interessati, ma l’accaduto potrebbe avere ripercussioni sulla gestione del gruppo nelle prossime settimane. L’allenatore sarebbe già al lavoro per ricompattare lo spogliatoio e riportare serenità.