Marsiglia in ritiro, la Champions è un miraggio. E Beye perde la testa in allenamento

Clima tesissimo in casa Olympique Marsiglia, dove la situazione è ormai sfuggita di mano. Dopo la deludente prestazione contro il Nantes, la dirigenza aveva deciso di correre ai ripari imponendo un ritiro punitivo alla Commanderie "a tempo indeterminato". Una scelta forte, che però non sembra aver prodotto gli effetti sperati.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore Habib Beye avrebbe interrotto anzitempo l’allenamento mattutino, visibilmente irritato dall’atteggiamento dei suoi giocatori. La seduta, giudicata insufficiente sotto il profilo dell’intensità e dell’impegno, avrebbe fatto perdere la pazienza al tecnico, che avrebbe lasciato il campo in anticipo, sfogando la propria frustrazione con gesti plateali prima di rientrare direttamente negli spogliatoi.

Nel mirino dell’allenatore ci sarebbe ancora una volta Mason Greenwood. L’attaccante inglese, già al centro di critiche nelle ultime settimane, non avrebbe convinto per rendimento e atteggiamento durante l’allenamento. La sensazione è che lo spogliatoio stia vivendo un momento estremamente delicato, tra risultati altalenanti e nervosismo crescente. Il gesto di Beye rappresenta un segnale chiaro: la soglia di tolleranza è ormai al minimo e serve una reazione immediata da parte della squadra per evitare che la situazione degeneri ulteriormente.