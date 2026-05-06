Il Benfica comincia a temere di perdere Mourinho. Al Real basterebbe pagare la clausola
Il grande interrogativo che aleggia attorno al Real Madrid riguarda il futuro della panchina in vista della prossima stagione. Alvaro Arbeloa ha il destino segnato e nelle ultime settimane è emerso con forza un nome su tutti: quello di José Mourinho. Il tecnico portoghese, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe manifestato la propria disponibilità a tornare alla guida dei blancos, riaprendo un canale diretto con la dirigenza.
L’idea di un ritorno dello Special One avrebbe preso piede progressivamente nei corridoi di Valdebebas, fino a diventare una delle opzioni più concrete. Il profilo di Mourinho, già vincitore della Champions League con Porto e Inter, viene considerato ideale per avviare un profondo rinnovamento dello spogliatoio, apparso in difficoltà nelle ultime settimane.
Parallelamente, cresce l’incertezza anche in casa Benfica, dove l’allenatore è attualmente sotto contratto. Il club di Lisbona vorrebbe trattenerlo almeno per un’altra stagione, ma i tentativi di rinnovo guidati dal presidente Rui Costa non hanno finora prodotto risultati concreti. Anzi, si fa sempre più strada la sensazione che il futuro possa essere lontano dal Portogallo. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l’eventuale separazione potrebbe concretizzarsi con il pagamento di una clausola rescissoria da circa tre milioni di euro, cifra che faciliterebbe il ritorno a Madrid. Un’operazione che ricorderebbe, per dinamiche, quella che portò Xabi Alonso a lasciare il Bayer Leverkusen.
Nonostante Mourinho non abbia confermato contatti diretti con il club spagnolo, i rapporti con il presidente Florentino Pérez restano solidi. Ora resta solo da capire se questa sintonia si trasformerà nuovamente in un progetto tecnico condiviso.