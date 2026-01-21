Ufficiale Ajax, l'infortunio è alle spalle per Van den Boomen. Giocherà in prestito all'Angers

L'Ajax ha raggiunto un accordo con l'Angers SCO per il prestito di Branco van den Boomen. Il centrocampista si unirà al club francese in prestito, con effetto immediato, fino al termine della stagione in corso. Il trentenne ha un contratto con l'Ajax fino al 30 giugno 2027.

Van den Boomen (Veldhoven, 21 luglio 1995) ha militato nelle giovanili dell'Ajax e ha esordito da professionista con lo Jong Ajax l'11 novembre 2013 contro il De Graafschap. Dalla stagione 2014/2015 in poi, ha proseguito la sua carriera all'FC Eindhoven e successivamente ha giocato nei Paesi Bassi con l'SC Heerenveen, il Willem II e il De Graafschap. All'inizio della stagione 2020/2021, si è trasferito al club francese Tolosa, dove ha vinto il campionato 2022 e ottenuto la promozione in Ligue 1.

Il giocatore destro è tornato ad Amsterdam a parametro zero nel maggio 2023 e ha esordito in prima squadra il 12 agosto dello stesso anno contro l'Heracles Almelo. Ad oggi, Van den Boomen ha giocato 56 partite ufficiali con l'Ajax 1, segnando cinque gol.

Il direttore sportivo Marijn Beuker: "Branco è un professionista modello che purtroppo ha dovuto affrontare alcune battute d'arresto con noi nelle ultime stagioni a causa di infortuni, tra cui un lungo infortunio alla schiena. Ha sempre gestito questi incarichi con professionalità. La Ligue 1 è un campionato in cui ha già ottenuto successi e speriamo che possa tornare ai livelli di un tempo. Gli auguriamo buona fortuna."