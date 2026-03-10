Brutto Barcellona a Newcastle, ma Flick promette: "Vedremo un'altra squadra al Camp Nou"

Un rigore di Lamine Yamal al 96' ha salvato in pieno il Barcellona da una brutta figura al St James' Park, nel primo dei due confronti previsti negli ottavi di Champions League contro il Newcastle. L'allenatore blaugrana, Hansi Flick, ha analizzato con onestà la prova opaca dei suoi ragazzi dopo l'1-1 trovato in extremis.

"Sono più contento del risultato che della partita. Non abbiamo giocato bene con il pallone tra i piedi. Senza palla, invece, siamo andati bene: abbiamo difeso uniti, da squadra, e questo è l'aspetto positivo. Non era facile giocare in questo stadio, con questa pressione e questa atmosfera. Abbiamo commesso molti errori sotto la loro spinta e dobbiamo migliorare", la disamina lucida del tecnico tedesco.

Sulla condizione fisica e il rientro degli infortunati: "Abbiamo giocato moltissime partite. Pedri tornava oggi, così come Bernal dopo un lungo infortunio... dobbiamo migliorare. Bisogna continuare a giocare e la cosa positiva resta il risultato. Dopo essere andati sotto di un gol, è stato fantastico riuscire a strappare questo pareggio". Infine, la promessa ai tifosi per il match di ritorno: "Sono sicuro che vedremo un Barcellona diverso al Camp Nou".