Atletico Madrid, Griezmann annuncia: "Resto, sto bene qui. Voglio la finale di Coppa del Re"

Il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Mateu Alemany, si era già espresso chiaramente in proposito ma mancava la conferma del diretto interessato. Dopo la roboante vittoria dei colchoneros ai danni del Tottenham di Tudor (5-2), Antoine Griezmann - marcatore del momentaneo raddoppio - ha confermato che resterà nella capitale spagnola, mettendo a tacere le voci di un possibile trasferimento immediato in MLS.

Erano variegati e insistenti i rumors che lo orientavano ad un addio all'Atletico per approdare all'Orlando City, ma le Petit Diable è uscito allo scoperto dopo la rete personale inferta agli Spurs e ha dichiarato: "Sì, resto", le prime parole categoriche. "Sto molto bene qui e mi godo ogni momento. Penso che ciò che faccio in campo dica molto sul mio impegno verso questo club. L'idea è quella di arrivare fino in fondo. Voglio giocare la finale di Copa del Rey con l'Atlético (contro la Real Sociedad ad aprile, ndr) e poi puntare a tutto ciò che è possibile".

Un segnale esplicito e d'amore rivolto ai tifosi dell'Atletico: Griezmann vede solo il biancorosso nel suo futuro immediato. Al momento Griezou è legato da un contratto con il club spagnolo fino all'estate del 2027, resta da capire se qualche club tenterà comunque all'assalto in estate - prima o dopo il Mondiale -, con un solo anno rimanente d'accordo.