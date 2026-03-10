Atletico Madrid, Alvarez non si fida: "Mancano ancora 90 minuti da giocare, a Londra"

Una vittoria schiacciante per l'Atletico Madrid, illuminata dalla doppietta di Julián Alvarez e dal genio di Antoine Griezmann. I padroni di casa hanno segnato cinque gol per la prima volta in una sfida a eliminazione diretta di Champions League, assicurandosi un solido vantaggio in vista del match di ritorno a Londra. Alvarez, l'eroe della serata per i Colchoneros, ha parlato così in mixed zone: "Siamo molto felici per questa vittoria e per i tre gol di vantaggio, ma sappiamo bene che mancano ancora 90 minuti da giocare nel loro stadio. Non sarà affatto facile. È vero che anche in altre partite abbiamo segnato gol di questo tipo; oggi loro hanno commesso quegli errori e noi siamo stati bravi ad approfittarne. Sono tre reti che pesano molto per l'economia del doppio confronto".

Il raddoppio e la sintonia con Griezmann

"È stato un contropiede perfetto. Antoine Griezmann me l'ha appoggiata con tutta la sua classe. Io stavo aspettando l'inserimento di Lookman, ma il loro difensore mi ha concesso spazio e ne ho approfittato".

Verso il ritorno a Londra

"Sappiamo bene come funziona questa competizione. Tutti i dettagli contano e possono fare la differenza, ma il nostro unico obiettivo è conquistare il passaggio ai quarti di finale".