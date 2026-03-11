Uno degli stadi più iconici al mondo verrà ampliato: Boca, come sarà la nuova Bombonera

Poco a poco, il sogno dei tifosi del Boca Juniors di ampliare la Bombonera prende forma e si avvicina alla realtà. In silenzio, il progetto del presidente Juan Roman Riquelme è già partito con interventi minori, come i lavori sulla Platea L. Tuttavia, le fasi principali dell'allargamento dell'impianto sono già pianificate meticolosamente e in attesa dell'ok delle autorità per iniziare, l'obiettivo è raggiungere una capienza tra i 75.000 e gli 80.000 spettatori.

La dirigenza degli xeneizes intende avviare la costruzione di 18 torri con scale e ascensori che porteranno al terzo e quarto anello. Una volta ottenuti i permessi mancanti, si passerà alla fase cruciale: l'ampliamento su via Iberlucea. Questa fase comporterà la chiusura definitiva dello stadio Alberto J. Armando per circa un anno. Durante questo periodo, il Boca si trasferirebbe a La Plata o allo stadio del Velez.

Verrebbero così demoliti i palchi attuali e costruite due nuove tribune preferenziali, con 216 nuovi palchi distribuiti su sei livelli. Un nuovo piano terra attivo con ingressi pedonali, ottenendo così 6mila nuovi posti. Il lavoro più grande consiste invece nella costruzione del quarto anello, senza però venire meno alla tradizione architettonica dell'edificio originale: le curve Nord e Sud diventeranno interamente settori senza sedute, permettendo l'ingresso di altri 10mila tifosi. Poi verrebbe il lavoro di copertura con un tetto di tutte e quattro le tribune. Infine, i gradini esistenti nelle tribune basse saranno sostituiti guadagnando 1.500 posti per lato. E il campo da gioco verrà spostato di alcuni metri per ottimizzare gli spazi. Sarebbe questa la trasformazione più profonda della storia della Bombonera.