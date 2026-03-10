Germania, Sané al Mondiale? Nagelsmann chiarisce: "Non abbiamo molti calciatori così"

Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha lasciato chiaramente intendere che per i Mondiali 2026 con la Germania l'ala del Galatasaray ed ex Bayern Monaco, Leroy Sané, verrà convocato. Non è la prima volta che si espone così il tecnico tedesco riguardo il giocatore di 30 anni e nelle dichiarazioni di Kicker ha spiegato la motivazione principale che lo spingerebbe a contare su di lui.

"Non abbiamo molti calciatori con il suo profilo, capaci di accentrarsi così spesso partendo dalla fascia destra". Ha poi aggiunto: "Se la salute lo sostiene, può essere un giocatore molto importante per noi. Abbiamo un ottimo rapporto e Leroy ha disputato grandi partite in passato. Al Galatasaray sta facendo bene".

Quest'ultima affermazione potrebbe far storcere il naso a qualcuno, considerando che Sané ha attualmente all'attivo 6 gol e 8 assist in 34 partite. Nello specifico, i 6 gol e 4 di questi assist sono arrivati in 21 partite di Super Lig (massimo campionato turco). Non un bottino personale da mani nei capelli, ma nemmeno per portarlo in corsie preferenziali in ottica Coppa del Mondo. "Siamo onesti: non sappiamo mai al 100% cosa riuscirà a portare effettivamente in campo", ha detto Nagelsmann. Detto ciò, Sané ha offerto ottime prestazioni nelle ultime uscite con la nazionale contro Lussemburgo e Slovacchia, mettendo a referto un gol e due assist in ciascun match.