Atletico Madrid, Griezmann: "L'idea è arrivare fino in fondo e lasciar parlare gli altri"

Antoine Griezmann, ha parlato in mixed zone dopo il successo casalingo contro il Tottenham: "Mi sento molto bene. Abbiamo approfittato di qualche loro errore o delle condizioni del campo, ma noi siamo abituati a tutto questo. Dobbiamo migliorare rispetto a quanto fatto a Barcellona per non ripetere gli stessi sbagli", ha esordito Griezmann, analizzando con lucidità la prestazione della squadra. "Volevamo mettere molta pressione ed è esattamente quello che abbiamo fatto. I loro errori sono arrivati proprio a causa del nostro pressing".

L'importanza del gruppo e l'ascesa di Julián

"Abbiamo bisogno di tutti, sono davvero felice per il livello che sta mostrando Julián. Il nostro compito è lavorare sodo per rendere la vita più facile ai nostri attaccanti".

Futuro e sogni in maglia Atletico

Infine, Griezmann ha blindato il suo legame con il club, dribblando le voci di mercato con la determinazione di chi ha ancora grandi traguardi da raggiungere: "Io sto benissimo qui, mi sto divertendo molto. Quello che faccio in campo parla da sé. Vedremo, ma l'idea è arrivare fino in fondo e lasciare che siano gli altri a parlare. Vincere è il mio sogno, il mio obiettivo, e spero che potremo fare qualcosa di grande".