Il Bayern Monaco va per il Triplete: 2-0 al Leverkusen e finale di DFB-Pokal raggiunta

Il Bayern Monaco non vuole più rimandare. Dopo anni senza successi in DFB-Pokal, i bavaresi centrano la finale superando il Bayer Leverkusen al termine di una gara gestita con autorità. La partita si è decisa già nella prima frazione, dominata dalla squadra di Vincent Kompany, capace di non concedere nulla agli avversari. A firmare il vantaggio è stato ancora una volta Harry Kane, sempre più uomo chiave nelle sfide decisive.

Nella ripresa il Leverkusen ha provato a reagire, ma ha trovato sulla sua strada un attento Manuel Neuer, decisivo su Tella. Nel finale, poi, è arrivato il sigillo di Luis Díaz a chiudere i conti. Il Bayern torna così in finale e attende la vincente tra Stoccarda e Friburgo. Un traguardo che riporta i bavaresi a un passo da un trofeo diventato ormai una priorità assoluta.