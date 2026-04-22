La finale di Coppa di Francia sarà Nizza-Lens: estasi rossonera, Wahi elimina lo Strasburgo

A un passo dall’ultimo atto, lo Strasburgo si ferma e deve dire addio al sogno finale. È il Nizza a conquistare il pass per lo Stade de France, grazie a una vittoria di misura costruita con concretezza e solidità. La squadra alsaziana tiene il pallino del gioco per lunghi tratti, crea diverse occasioni e mostra un buon dominio territoriale. Tuttavia, a fare la differenza è la maggiore incisività dei rossoneri, trascinati da Elye Wahi, autore del gol decisivo che indirizza la sfida.

Per lo Strasburgo resta l’amarezza di una partita ben interpretata ma senza il guizzo necessario sotto porta, un limite che pesa soprattutto in gare da dentro o fuori. La sconfitta complica anche il bilancio stagionale, con la qualificazione europea che diventa ora un obiettivo fondamentale per salvare l’annata.

Sorride invece il Nizza, che si giocherà il trofeo nella finale del 22 maggio contro il Lens. Un traguardo importante per la formazione guidata da Claude Puel, che ora punta a completare il percorso con un successo prestigioso.