Manchester City, Stones in scadenza di contratto. Guardiola: "Posso dire solo una cosa"

Nel momento più delicato della stagione, con un campionato riaperto e il testa a testa con l'Arsenal tutto da gustarsi, Pep Guardiola sceglie la linea della prudenza sulle varie voci di mercato che riguardano la sua squadra. L'allenatore del Manchester City ha infatti evitato di sbilanciarsi sul destino di John Stones e Vitor Reis, due situazioni ancora tutte da definire in vista della prossima stagione.

Sul difensore inglese, in scadenza di contratto a fine campionato, Guardiola ha preferito concentrarsi sul presente: “L’unica cosa che posso dire è che è tornato già da due o tre settimane. Lunedì si allenerà con noi. E questa è la notizia migliore”. Un rientro importante, dunque, proprio mentre la squadra si gioca le sue carte nella fase decisiva del campionato.

Diverso il discorso per Reis, reduce dall’esperienza in prestito al Girona, dove ha trovato continuità e crescita. Il brasiliano ha espresso il desiderio di rientrare e giocarsi le sue chance, ma anche in questo caso Guardiola mantiene il riserbo: “Per le informazioni che avevo da Girona, è stato incredibile. Ha giocato e il motivo del prestito era legato all’età e alla necessità di avere più spazio. È cresciuto come calciatore, lì sono tutti molto contenti”.