Un altro portoghese al PSG? Campos vuole un perno del West Ham per il centrocampo

La linea verde e portoghese del Paris Saint-Germain continua a prendere forma. Dopo gli innesti degli ultimi anni, il club parigino guarda ancora in quella direzione e ha acceso i riflettori su Mateus Fernandes, centrocampista offensivo che si sta mettendo in evidenza in Premier League.

Secondo quanto riportato da Footmercato, sarebbero già stati avviati i primi contatti tra la dirigenza guidata da Luís Campos e l’entourage del giocatore. L’idea è quella di proseguire nel solco tracciato con operazioni come Vitinha, Gonçalo Ramos, João Neves e Nuno Mendes, individuando in Fernandes un possibile erede di questo filone tecnico.

Il classe 2003 è diventato rapidamente un punto fermo del West Ham allenato, con 30 presenze da titolare su 31 gare di Premier League, impreziosite da tre gol e tre assist. Numeri che confermano una crescita costante per un talento già entrato nel giro della nazionale. Cresciuto nello Sporting, Fernandes aveva esordito in Premier nel 2024 con il Southampton, prima del trasferimento estivo agli Hammers per 44 milioni di euro. Il suo futuro, però, potrebbe cambiare ancora: una nuova retrocessione aprirebbe scenari favorevoli a una cessione, con il PSG pronto ad approfittarne.