Il Porto è fuori dalla Coppa di Portogallo: Sporting in finale, ma i tifosi applaudono Farioli

Novanta minuti di sofferenza, poi la festa: lo Sporting conquista la finale di Coppa del Portogallo eliminando il Porto e facendo valere l’1-0 maturato nella gara d’andata. A Lisbona va in scena una sfida intensa, con il Porto deciso a ribaltare il risultato. I biancoblù spingono con continuità, arrivando anche a giocare in inferiorità numerica senza però perdere aggressività. Lo Sporting, dal canto suo, si compatta e difende con ordine, puntando tutto sulla gestione del vantaggio minimo.

L’episodio decisivo arriva nel finale, quando Rui Silva si rende protagonista di una parata fondamentale, negando il gol del possibile pareggio che avrebbe spinto la contesa più avanti. Sulla ribattuta, Froholdt non riesce a trovare lo specchio della porta, anche grazie all’intervento provvidenziale della difesa. Al triplice fischio, è il club di Lisbona a esultare: la resistenza paga e vale l’accesso all’ultimo atto. I tifosi del Porto applaudono comunque la prova della squadra di Farioli, accompagnandola con cori di sostegno nonostante l’eliminazione.

Ora lo Sporting attende di conoscere l’avversaria: sarà una tra Fafe e Torreense nella finale in programma il 24 maggio a Jamor. Una qualificazione costruita con carattere e determinazione.