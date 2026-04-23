Real Madrid, l'operazione Mastantuono (e non solo) non convince: in bilico il ds Calafat

Fino a pochi mesi fa era considerato uno dei pilastri silenziosi del progetto del Real Madrid. Oggi, invece, il ruolo di Juni Calafat è tornato improvvisamente al centro delle riflessioni interne al club. Capo scout e responsabile della direzione sportiva internazionale, Calafat è stato determinante negli ultimi anni per operazioni di grande impatto, come gli arrivi di Vinicius Junior, Rodrygo e Federico Valverde. Una crescita costruita anche grazie alla profonda conoscenza del mercato sudamericano, frutto delle sue origini brasiliane e del lavoro iniziato nel 2014.

L’ultima sessione estiva, però, ha cambiato gli equilibri. Il dirigente è stato il principale sponsor degli acquisti di Dean Huijsen, Álvaro Carreras e soprattutto Franco Mastantuono, considerato un investimento di primo piano e accostato per prospettive a Lamine Yamal. Tuttavia, il rendimento dell’argentino è stato finora marginale, incidendo poco sulle dinamiche della squadra.

Una situazione che ha inevitabilmente inciso anche sull’immagine di Calafat all’interno del club. Deluso dagli sviluppi più recenti, il dirigente si trova ora a un bivio, mentre il Real Madrid prepara possibili cambiamenti nella propria struttura sportiva. L’estate potrebbe diventare decisiva per capire se il suo ruolo resterà centrale o subirà un ridimensionamento. A scriverlo è Mundo Deportivo.