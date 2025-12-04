Ismael Bennacer, la Dinamo Zagabria ha il diritto di riscatto. Ma costa troppo di ingaggio

Il contratto di Ismael Bennacer scadrà il 30 giugno del 2027. Il problema è che il Milan potrebbe riabbracciarlo per un'ultima stagione, dopo avere fatto scelte diverse in materia contrattuali e soprattutto di prestazioni. Oramai fuori dalle idee per il futuro, Bennacer è finito alla Dinamo di Zagabria.

Il punto di partenza

Arrivato dall'Empoli per 16 milioni di euro, per quattro stagioni è stato un elemento imprescindibile per il Milan. Salvo poi declinare nelle ultime due, con 25 presenze nel 2023-24 anche a causa di un infortunio, poi "solo" 8 nella prima parte della stagione scorsa, quando il suo stipendio aveva suggerito al Milan di cederlo all'Olympique Marsiglia. Discreta, nulla più, la sua esperienza in Francia.

La cessione

Quest'estate invece è arrivata la Dinamo Zagabria, che partecipa per il quaranta per cento dell'ingaggio dell'algerino. Solamente 1,5 milioni di euro netti sugli oltre 3,5 netti che percepisce in rossonero, quasi una mossa della disperazione nonostante per anni sia stato un pilastro della mediana. Ci sarebbe quasi da chiedersi il perché nessuno ha deciso di investire su di lui.

Gli scenari di mercato

In prestito con diritto di riscatto, Bennacer non sta facendo poi così male, almeno in campionato. Nove presenze da titolare su undici, mentre in Europa League non è stato inserito in lista, dunque non è mai stato convocato. Sembra complicato, anche pensare a un'eventualità del genere, se non altro per il contratto che ha in essere per un'altra stagione.