Ufficiale Alla fine De Jong resta dov'è: ufficiale il rinnovo con il Barcellona fino al 2029

Dopo tira e molla, dichiarazioni tra giocatore, club e agente, alla fine Frenkie de Jong ha firmato il rinnovo di contratto con il Barcellona fino al 2029. Un accordo di altre tre stagioni siglato nell'ufficio commerciale del club blaugrana, sbloccando una pratica che ha richiesto pazienza e negoziazioni per la risoluzione definitiva. Un lieto fine per tutte le parti, specialmente per il centrocampista olandese che non ha mai manifestato la volontà di lasciare la Catalogna.

Secondo quanto riferito da SPORT, uno dei quotidiani spagnoli più autorevoli, l’incontro decisivo tra le parti è avvenuto a settembre e ha permesso di finalizzare l’operazione e raggiungere un'intesa totale per il rinnovo di De Jong. In quell’occasione, l'entourage del giocatore ha comunicato al club blaugrana la volontà del proprio assistito di procedere con il nuovo accordo il prima possibile e di facilitare il processo senza ostacoli. Fatto che è stato apprezzato dalla società.

In passato erano emerse delle tensioni, ma il Barcellona ha dato riscontro alla volontà dell'ex Ajax di procedere con il rinnovo. Molto dipendeva dall'ex agente Ali Dursun, che aveva dei rapporti turbolenti con i catalani. Adesso invece De Jong può pensare unicamente a scendere in campo con la maglia blaugrana indosso. Nella speranza che questa stagione possa coronare il sogno comune di trionfare in Champions League.