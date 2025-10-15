Manchester United, per Delap era fatta "al 90%". L'affare è poi saltato nelle fase finali

Non era un segreto che i Red Devils fossero a caccia di un nuovo attaccante la scorsa estate. Alla fine, il Manchester United ha virato su Benjamin Šeško, arrivato dall'RB Lipsia per 74 milioni di sterline (85 milioni di euro) per sostituire l'uscente Rasmus Højlund. Tuttavia, è stato ora rivelato che lo United era in corsa per portare al Teatro dei sogni l'ex prodotto del settore giovanile del Manchester City, Liam Delap, ma l'affare è saltato nelle fasi finali.

Delap aveva una clausola rescissoria da 30 milioni di sterline nel suo contratto, attiva dopo non essere riuscito ad aiutare l'Ipswich a rimanere in Premier League sotto la guida di Kieran McKenna. Diversi club della massima serie erano in lizza per assicurarsi la sua firma. Secondo il Daily Mail, il trasferimento allo United era fatto al "90 per cento".

Alla fine, il 22enne ha optato per unirsi ai rivali del Chelsea. Al suo arrivo alla corte di Enzo Maresca a ovest di Londra, Delap aveva accennato al fatto che un trasferimento altrove fosse in cantiere. Aveva dichiarato: "Non si sa mai se sarà la decisione giusta, ma devi seguire il tuo istinto e sperare che vada bene. Bisogna prendersi il proprio tempo. Ho impiegato alcuni giorni per parlare con le persone e decidere il mio futuro. Ho un buon rapporto con l'allenatore, so come gioca. Ho già giocato in questo sistema. Ora è molto simile, ma con piccole modifiche. Conosco molti dei giocatori qui e il progetto del club, come vedono il futuro. È questo che mi ha entusiasmato".