Barcellona, de Jong ha rinnovato: domani la cerimonia della firma e l'annuncio ufficiale

La priorità di Hansi Flick nella pianificazione sportiva del Barcellona è mantenere gran parte dell’attuale rosa, e poco a poco ci sta riuscendo. L’ultimo giocatore a firmare un rinnovo è stato Frenkie de Jong; l’ufficialità non è ancora stata comunicata dal club, ma i media sono stati convocati domani, mercoledì alle 13:30, per assistere alla firma dell’olandese. Dopo mesi di trattative e qualche incomprensione, il centrocampista di 28 anni ha finalmente prolungato il contratto, che scadeva a giugno 2026.

Le trattative erano state complicate anche a causa del malcontento del giocatore verso le critiche ricevute dai tifosi per la rivelazione del suo ingaggio, che in passato aveva ridotto temporaneamente per aiutare il Barça in un momento di difficoltà economica. Tuttavia, le divergenze sono state superate nelle ultime settimane e l’intesa è stata raggiunta. De Jong stesso, durante il tour in Asia, aveva più volte confermato la sua volontà di trovare un accordo con il club.

L’ex Ajax, arrivato a Barcellona nel luglio 2019, torna ora a essere protagonista della squadra. Ha recuperato il ruolo da titolare nella seconda metà della scorsa stagione dopo un infortunio alla caviglia e forma con Pedri il doppio pivot nel centrocampo di Flick. Questa centralità tattica e il nuovo rapporto con i tifosi, che hanno sostituito i fischi con applausi, hanno accelerato la decisione di prolungare il contratto. De Jong, uno dei capitani blaugrana, ha già collezionato 267 presenze con la maglia del Barça e ha disputato otto partite in questa stagione.