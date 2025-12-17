Il PSG è la seconda francese a vincere la Champions ma la prima a giocare l'Intercontinentale

Una partita storica per tutto il calcio francese. Alle 18 il Paris Saint-Germain giocherà la finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, diventando il primo club transalpino a disputare questo prestigioso torneo. Fino ad oggi, solo l’Olympique Marsiglia aveva avuto la possibilità di partecipare, dopo aver vinto la Champions League 1992-1993, ma non poté farlo a causa della squalifica inflitta al club per lo scandalo corruzione che vide coinvolto Bernard Tapie.

Il Marsiglia fu costretto quindi a cedere il posto al Milan, che aveva battuto nella finale di Champions e che perse 3-2 contro il Sao Paulo. Sempre a causa della stessa vicenda, l’OM non partecipò neppure alla Supercoppa Europea, vinta dai rossoneri per 1-0 contro il Parma. Così, il PSG scrive una nuova pagina nella storia del calcio francese: mai prima d’ora una squadra transalpina era arrivata a questo livello in una competizione internazionale che mette di fronte i campioni europei ai campioni sudamericani. La finale di Doha rappresenta quindi non solo una chance di aggiungere un trofeo alla già ricca bacheca dei parigini, ma anche l’opportunità di riscattare un pezzo di storia che 32 anni fa era sfuggito ai cugini d'Oltralpe.

Il club della capitale, già trionfatore in Ligue 1, Champions League, Supercoppa Europea, Supercoppa e Coppa di Francia nel 2025, mira a completare un’annata straordinaria conquistando un titolo internazionale fino a oggi mai conquistato dalla Francia.