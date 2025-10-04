Anche Guardiola a sostegno della Palestina: "Stiamo vivendo in prima persona un genocidio"

Anche l'allenatore del Manchester City si unisce al grido di solidarietà per il popolo palestinese. Il tecnico catalano, in un video, ha voluto mandare un messaggio sulla situazione che si sta vivendo a Gaza:

"Stiamo vivendo in prima persona un genocidio, dove migliaia di bambini stanno morendo e altri potrebbero morire. La Striscia di Gaza è devastata e fiumi di persone camminano senza meta senza cibo, acqua potabile o medicine. Ancora una volta, la società si è organizzata per salvare vite umane e fare pressione sui governi affinché agiscano immediatamente. Il 4 ottobre, alle ore 12:00, nei Jardinets de Gràcia (a Barcellona), inonderemo le strade e chiederemo la fine del genocidio".