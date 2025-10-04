West Ham, Espirito Santo: "Tutti mi stanno aiutando. Contro l'Arsenal sarà difficile"

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del West Ham Nuno Espirito Santo ha presentato il match contro l'Arsenal: "È stato un duro lavoro. Tutti al Club si sono impegnati molto per aiutare e trasmettere le proprie conoscenze, creando un buon legame. È tutto questo. Tutti al Club sono davvero impegnati a far partire le cose, a conoscersi meglio e ad aiutare e assistere con tutto ciò che dobbiamo sapere sui giocatori e per i giocatori. Sappiamo che dobbiamo competere. Questo è il messaggio principale che mi è stato trasmesso. Dobbiamo essere forti, aggressivi e coraggiosi, e faremo del nostro meglio per essere tutte queste cose.

Vogliamo avvicinare i tifosi a noi. Erano lì a Liverpool (contro l'Everton lunedì sera) e l'aiuto che ci hanno dato è stato straordinario. Speriamo che accada di nuovo sabato. Sappiamo che saranno lì a sostenerci, ma sta a noi restituire loro qualcosa. Il legame tra la squadra e i tifosi è davvero importante. Quando hanno l'aiuto dei tifosi, i ragazzi si sentono liberi e provano gioia, quindi vogliamo assicurarci di dare loro qualcosa.

L'Arsenal? Andiamo lì con un buon record, che ci dà fiducia, ma ora è una partita completamente diversa e succederanno cose nuove. Sappiamo di affrontare un avversario molto forte, con un buon allenatore, ma penso che sarà un bel test per noi".