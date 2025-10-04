Bayern, Kompany: "Dobbiamo essere sempre l'uno per l'altro e di sostenerci a vicenda"

Intervenuto ieri in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha presentato la sfida contro l'Eintracht Francoforte: "La nostra preparazione rimane la stessa. In questo momento loro sono molto forti in ​​attacco. È impressionante, ma segniamo anche molti gol. Guarderei sicuramente questa partita. Come la scorsa settimana, vogliamo attaccare come possiamo e rimanere solidi in difesa contro una squadra che attacca bene. Speriamo di ottenere di nuovo tre punti. Solo noi possiamo aiutarci a vicenda. Possiamo sempre migliorare, ed è quello che stiamo cercando di fare. Se si ascolta quello che viene detto dall'esterno, o siamo super o siamo inutili.

Non possiamo vivere in quel tipo di mondo. Dobbiamo essere sempre l'uno per l'altro e di sostenerci a vicenda. Bisogna essere onesti l'uno con l'altro. Per me è importante restare uniti, anche nei momenti difficili, e credere di poter raggiungere qualcosa quando siamo al top mentalmente e fisicamente. Kane e Uzun? Ovviamente abbiamo perso molti giocatori di punta, ma questo non è sempre un aspetto negativo.

Crea spazio per una nuova generazione di giocatori di alto livello. Uzun ha grandi capacità tra le linee, sa giocare non solo il passaggio decisivo, ma può anche rappresentare una minaccia per la porta avversaria. Sa tirare da lontano, è abile nel posizionarsi al meglio per prendere palla con un tocco. È un altro giovane giocatore dell'Eintracht Francoforte che farà molto bene in futuro. Giochiamo sempre contro giocatori di qualità".