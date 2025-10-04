Real Madrid, Xabi Alonso: "Nessun giocatore mi ha mai detto di non voler giocare in un ruolo"

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Xabi Alonso ha parlato del gruppo: "Siamo fortunati a trascorrere molto tempo insieme e a poter parlare molto e correggere le cose - ha dichiarato -. Ho la sensazione, e la stiamo rafforzando, che la squadra sia la cosa più importante. Tutti saranno importanti e avranno il loro momento. I momenti in cui ci si aspetta di giocare e non lo si fa sono normali e devono essere metabolizzati. Non è una situazione nuova, e dobbiamo conviverci perché sappiamo che accadrà di nuovo. Siamo calmi.

I giocatori ti chiedono di giocare in un ruolo specifico?

"Nessun giocatore, né Valverde, né Rodrygo, né Vini Jr., mi ha mai detto di non voler giocare in un ruolo. Non è mai successo; tutti vogliono giocare. Quando non giocano, vorrebbero essere in campo. Questa situazione è normale. Tutti sono molto disponibili, e poi sarò io a decidere, pensando a cosa è meglio per la squadra. Voglio che sia chiaro."

Come allenatore, gestisci meglio la pressione?

"Non c'entra niente. Qui devi gestire e decidere molte più cose. È molto meno impegnativo per certi versi e più impegnativo per altri. Ora, questo è ciò che devo fare e questo è ciò che mi piace