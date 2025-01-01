Monaco, otto ai box per Hutter: "Golovin e Mawissa forse dopo la pausa per le Nazionali"

In vista del derby contro il Nizza di oggi, il tecnico del Monaco Hadi Hutter ha parlato dell'imbattibilità interna della formazione biancorossa. "È vero che il nostro bilancio allo Stade Louis II è davvero ottimo nel 2025, dove abbiamo perso solo contro il Benfica in Champions League, a volte con decisioni difficili. Credo che dobbiamo questa invincibilità soprattutto alle nostre prestazioni in campo, come hanno dimostrato i miei giocatori contro il Manchester City. Dobbiamo anche cercare di dare lo stesso impegno in ogni partita d'ora in poi, perché abbiamo più difficoltà fuori casa mentre siamo praticamente intoccabili".

Sull'avversario di oggi ha dichiarato: "Hanno una buona squadra anche se ultimamente hanno avuto difficoltà, soprattutto in attacco con Jérémie Boga che è il loro miglior giocatore nell'uno contro uno e che ha segnato due gol contro di noi allo Stade Louis-II. C'è anche Terem Moffi che è pericoloso in profondità e Sofiane Diop".

Infine anche un'analisi sui giocatori che non sono a disposizione: "Al momento abbiamo otto giocatori indisponibili, la maggior parte dei quali sono giocatori chiave, anche se forse possiamo sperare nel ritorno di Aleksandr Golovin e Christian Mawissa dopo la sosta per le nazionali. Ma le cose stanno così e dobbiamo affrontarle, come è successo contro il Manchester City, dimostrando di poter essere ancora competitivi e forti. Questo è ciò che conta di più per me come allenatore".