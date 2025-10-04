OM, De Zerbi: "Medina sarà fuori per un po'. Stiamo soffrendo l'assenza di Traoré"

In vista della gara contro il Metz, il tecnico dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi ha commentato in conferenza stampa: "Domani dovremo impegnarci molto perché il Metz ha perso partite ma solo nel finale. Sarà difficile, soprattutto in trasferta. Dovremo giocare bene, non rischiare nulla ed essere cinici in attacco. Le partite si susseguono a ritmo serrato. Devo vedere se Balerdi può giocare o meno. Per il resto, a parte Medina, tutti i giocatori sono disponibili. Medina sarà fuori per un po'. Sto facendo ruotare i giocatori per dare loro il giusto minutaggio, per evitare di sovraccaricarli e rischiare infortuni. Ogni partita sarà importante.

Paixao? A volte, per alcuni giocatori, bisogna investire in anticipo sulla loro salute fisica e mentale. Cerco di farlo giocare sempre e, quando le sue prestazioni calano, lo sostituisco. Stiamo soffrendo l'assenza di Traoré. Contro l'Ajax, Gomes ha giocato in una situazione a cui non era abituato. Paixão sta tornando al livello a cui eravamo abituati.

Traoré e Kondogbia? Dopo la pausa invernale o la settimana prima di Le Havre. Ottobre è un mese cruciale, con Angers, Le Havre, Lens... Partite molto dure e partite di Champions League contro Sporting e Atalanta. Tutti i giocatori devono essere pronti a giocare queste partite. Bisogna essere felici, fin dal mattino, come giocatori infrasettimanali. Potremmo guardare le partite dai nostri divani...