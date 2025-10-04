Arteta elogia Lewis-Skelly: "Un applauso a lui e alla famiglia. E' molto professionale"

Fra gli argomenti trattati da Mikel Arteta nella conferenza stampa di ieri, anche un commento sugli elogi di Thomas Tuchel ai giocatori dei Gunners convocati in Nazionale: "Sono molto felice, visto che vengono da qualcuno come Thomas Tuchel che conosco molto bene. Come ha descritto Myles Lewis-Skelly in quel modo, va fatto un plauso al ragazzo, alla famiglia e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua formazione perché anche questo è molto, molto importante.

E Myles - ha proseguito - come hai detto, probabilmente non ha giocato tutti i minuti che avrebbe voluto, ma è professionale nel modo in cui si relaziona con la squadra, anche qui con la nazionale, e questo ti dà sempre la possibilità di contare su di lui. Poi lo abbiamo schierato in Champions League e penso che abbia fatto un'ottima partita.

Sul potenziale di arrivare in vetta alla Premier League? Si tratta di provare lo slancio - ha concluso - e ci sono periodi della stagione che sono cruciali e la partita di domani è davvero importante per noi, ed è per questo che, fin dall'inizio, dobbiamo generare questo slancio, anche in casa, e puntare a questo, perché dopo avremo due settimane di pausa con la settimana delle partite internazionali".