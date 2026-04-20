Il tecnico del Real Madrid U19 prima dei rigori in YL: "Tranquilli, 1-2 rigori Javi li para"

"Ho detto ai miei che stessero calmi, di riposarsi, abbiamo scelto i tiratori e soprattutto ho detto loro che stessero tranquilli perché abbiamo Javi in porta, quindi sapevamo che uno o due rigori li avrebbe parati. E che quindi, se avessimo segnato i nostri, avremmo vinto": così il tecnico del Real Madrid Castilla, Alvaro Lopez, ha esaltato il giovane portiere Javi Navarro, che in finale di Youth League ha parato altri due rigori, dopo i tre fermati in semifinale.

Il Real Madrid è tornato dunque Campione d'Europa dopo sei anni dopo, per aver battuto il Bruges ai rigori. "Una gioia enorme" - ha aggiunto l'allenatore - ", soprattutto per tutte quelle persone che lavorano nella cantera giorno per giorno, a Valdebebas, e che fa parte del processo di questa generazione di giocatori che stiamo portando avanti".

Poi ha proseguito: "Il tetto al Real Madrid non c'è, perché penseremo sempre a quanto segue, come dice il nostro presidente, stiamo già pensando al prossimo successo ed a continuare a migliorare e cercare di vincere tutti i titoli che abbiamo". Poi ancora sulla visita di Florentino Pérez: "Il presidente è molto attento, molto orgoglioso di noi, la verità è che è stato un onore e una gioia che abbia fatto lo sforzo di essere qui con noi oggi, aiutandoci e sostenendoci. Lui nelle finali ha sempre dato voglia e ci è venuto molto bene".