Thauvin rivela: "Lens? Pensavo di restare all'Udinese o di andare alla Fiorentina"

Tornato nella squadra di Francia nell'ottobre 2025, a 32 anni, l'ex Udinese Florian Thauvin non è stato confermato nelle successive convocazioni diramate da Didier Deschamps per la sosta successiva, a marzo.

Ciò non impedisce all'attaccante del Lens, squadra rivelazione di questa Ligue 1 francese - di sperare di essere parte del viaggio alla Coppa del Mondo 2026. Qualora l'allenatore ex Juventus scegliesse di non portarlo dall'altra parte dell'Atlantico però, il campione del mondo 2018 assicura che non gliene farà la colpa.

Queste le sue parole in una intervista rilasciata dal giocatore al quotidiano L'Equipe: "Lo perdonerò, come gli ho perdonato le volte in cui ero in nazionale e nemmeno in panchina. Che sia io o un altro, la squadra francese non ci appartiene, appartiene ai francesi. Abbiamo un allenatore che fa delle scelte per il meglio, che il giocatore sia felice o meno, chi se ne frega. Anche se spero con tutto il cuore di far parte dell'avventura, un altro sogno per me, qualunque cosa accada auguro il meglio alla Francia e a Didier. Sarà la sua ultima competizione, spero che la vinca, e sono profondamente convinto che sia la persona migliore per vincerla ancora una volta", ha dichiarato.

Poi parlando del suo futuro, svela un retroscena che riguarda Fiorentina e Udinese: "Se resto qui? Non mi sono posto la domanda, ma non vedo perché non dovrei. Dopo, è sempre difficile guardare troppo avanti. Mi ricordo quando all'OM avevo detto che sarei rimasto, e all'ultimo momento, sono stato trasferito al Newcastle, non era affatto previsto. L'estate scorsa, avevo programmato di rimanere all'Udinese o di andare alla Fiorentina, e alla fine, né l'uno né l'altro, sono atterrato a Lens. Quello che posso dire è che sono molto felice qui, che le cose vanno alla grande e che sono totalmente concentrato sul nostro progetto",