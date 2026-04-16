Dugarry contro Yamal: "Cosa ha fatto dopo il gol nei primi minuti? Non fa la differenza"

L’eliminazione del Barcellona dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid continua a far discutere e ad alimentare polemiche in tutta Europa. Nel mirino della critica è finito anche Lamine Yamal, nonostante il talento blaugrana fosse riuscito a trovare la rete in avvio di gara.

Tra le voci più dure c’è quella di Christophe Dugarry, intervenuto durante il programma "Rothen s’enflamme" su RMC Sport. L’ex attaccante francese non ha usato mezzi termini nel giudicare la prestazione del giovane esterno: "Lamine Yamal? Ha un ego smisurato. Il talento non si discute, ma dopo il gol nei primi minuti, cosa ha fatto davvero?".

Dugarry ha poi rincarato la dose, sottolineando come, a suo parere, il contributo del classe 2007 sia stato insufficiente nei momenti decisivi della doppia sfida: "Non è il Pallone d’Oro. Se vuoi parlare e metterti in mostra, allora devi portare la squadra alla qualificazione. All’andata non ha inciso, al ritorno non è riuscito a fare la differenza". Parole forti, che riflettono il clima pesante attorno al Barcellona dopo l’uscita dalla competizione. Il giovane talento resta uno dei simboli del futuro del club, ma prestazioni come quella contro l’Atletico riaccendono il dibattito sulla sua crescita e sulla gestione delle aspettative.