Arriva l'ufficialità: il logo del nuovo album di Sheeran sulle maglie del Barça nel Clasico

Barcellona e Spotify accendono il Clásico con una novità assoluta: Ed Sheeran diventa il primo artista pop maschile a comparire sulla maglia blaugrana. Il logo del suo nuovo album "Play" sarà presente sulla maglia della squadra femminile il 19 ottobre contro il Granada e su quella maschile il 26 ottobre contro il Real Madrid.

Sheeran, con oltre 92 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 14 brani nel Billion Club, ha creato un album ispirato ai suoni e alle storie raccolte in tutto il mondo. La collaborazione con il Barça simboleggia come musica e calcio possano unire fan di diverse culture, in linea con l’identità internazionale del club. La partnership include edizioni limitate della maglia, disponibili nei Barça Stores, online e presso il Nike Store di Passeig de Gràcia. Una versione Match Quality comprende 1.899 pezzi, mentre una collezione ultra-ristretta conta solo 22 maglie firmate dai giocatori titolari dei match maschili e femminili. Ci saranno anche 11 maglie autografate da Ed Sheeran. Il merchandising comprende inoltre t-shirt, felpe e sciarpe ispirate all’universo visivo dell’album.

Per la prima volta, la maglia sarà presente anche nel mondo dei videogiochi: dal 23 ottobre sarà selezionabile in KONAMI eFootball. Ed Sheeran ha commentato: "Vedere il mio album Play sulla maglia del Barça è incredibile. Amo il calcio e condividere la mia musica in un contesto così iconico significa molto per me". Robert Lewandowski ha aggiunto: "Le canzoni di Ed fanno parte della nostra playlist da tempo, quindi vederle sulla maglia per il Clásico è speciale. Musica e calcio uniscono i tifosi in modi potenti".