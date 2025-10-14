Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tensione nella nazionale gabonese: giocatori reclamano bonus e rifiutano di allenarsi

Tensione nella nazionale gabonese: giocatori reclamano bonus e rifiutano di allenarsiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:42Calcio estero
Michele Pavese

Stasera alle 21 il Gabon scenderà in campo contro il Burundi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, ma l’ambiente nella squadra non è dei migliori. Secondo AFC Sports i giocatori, capitanati da Pierre-Emerick Aubameyang, hanno rifiutato di allenarsi ieri, manifestando frustrazione per il mancato pagamento dei bonus di qualificazione alla CAN 2025, promessi dallo Stato e reclamati ormai da un anno.

Il commissario tecnico Thierry Mouyouma ha commentato: "La qualificazione è stata ottenuta a novembre 2024, siamo a ottobre 2025 e le somme non sono ancora state corrisposte. I giocatori attendono da quasi un anno e non comprendono la situazione". Nessun ricatto, dunque: si tratta di una semplice richiesta di ciò che spetta ai calciatori.

Oltre al problema economico, sono emerse criticità logistiche: gli atleti devono indossare gli stessi kit di allenamento per più giorni senza possibilità di lavarli e un allenamento del 12 ottobre a Bongoville è stato annullato a causa di un blackout. Nonostante ciò, Mouyouma assicura che la squadra manterrà la concentrazione: "Il morale dei giocatori resta intatto. Questa situazione non influirà sul loro approccio alla partita decisiva di domani". Una situazione davvero difficile da gestire, mentre sta per arrivare la partita che potrebbe qualificare la nazionale al Mondiale.

Articoli correlati
Dopo la RD Congo, il Barcellona tratta anche con il governo del Gabon: in ballo 40... Dopo la RD Congo, il Barcellona tratta anche con il governo del Gabon: in ballo 40 mln
Qual. Mondiali 2026: sprinta il Gabon con Aubameyang e Oyono, 3-3 tra Eswatini e... Qual. Mondiali 2026: sprinta il Gabon con Aubameyang e Oyono, 3-3 tra Eswatini e Mauritius
Abusi su calciatori minorenni, la FIFA squalifica a vita allenatore delle giovanili... Abusi su calciatori minorenni, la FIFA squalifica a vita allenatore delle giovanili del Gabon
Altre notizie Calcio estero
Yassine stella del Marocco al Mondiale U20: lo Strasburgo vuole strapparlo al Dunkerque... Yassine stella del Marocco al Mondiale U20: lo Strasburgo vuole strapparlo al Dunkerque
Confessione shock in Premier: l'ex arbitro Coote si dichiara colpevole Confessione shock in Premier: l'ex arbitro Coote si dichiara colpevole
Lewandowski si fa male in nazionale, 4 settimane di stop: salterà la sfida col Real... Lewandowski si fa male in nazionale, 4 settimane di stop: salterà la sfida col Real Madrid
Capo Verde al Mondiale 2026, la favola di Roberto Lopes: "Il CT mi contattò su Linkedin"... Capo Verde al Mondiale 2026, la favola di Roberto Lopes: "Il CT mi contattò su Linkedin"
Polizia irrompe nello spogliatoio del Nicaragua: "Inaccettabile". Cosa è successo... Polizia irrompe nello spogliatoio del Nicaragua: "Inaccettabile". Cosa è successo
Tensione nella nazionale gabonese: giocatori reclamano bonus e rifiutano di allenarsi... Tensione nella nazionale gabonese: giocatori reclamano bonus e rifiutano di allenarsi
Ennesimo colpo da sogno in Turchia? Il Fenerbahce prepara l'assalto a Benzema Ennesimo colpo da sogno in Turchia? Il Fenerbahce prepara l'assalto a Benzema
La Francia se la prende con l'arbitro. Kone sul primo gol islandese: "C’era fallo... La Francia se la prende con l'arbitro. Kone sul primo gol islandese: "C’era fallo su di me"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Italia-Israele, le probabili formazioni: ballottaggio Cristante-Locatelli, Raspadori dal 1'
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
4 Fiorentina, ecco i tempi di recupero di Kean: per il Milan si scalda una coppia inedita
5 Una super occasione per gennaio: dove andrà Endrick, il crack del Real Madrid?
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: ballottaggio Cristante-Locatelli, Raspadori dal 1'
Immagine top news n.1 Italia, Gattuso scioglie i dubbi: "Giocherà Raspadori con Retegui. Esposito talento cristallino"
Immagine top news n.2 Bremer si è operato al menisco. Bollettino Juventus: "Intervento perfettamente riuscito"
Immagine top news n.3 L'Italia e i play-off, il quadro provvisorio. Spauracchio Svezia in semifinale: gli incroci
Immagine top news n.4 Bastoni, Kean e il primo vero successo di Gennaro Gattuso da quando è diventato CT
Immagine top news n.5 La partita con più manifestanti che tifosi. Tutto ciò che circonda Italia-Israele di stasera
Immagine top news n.6 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.7 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: "In C si vedono anche 40-45 esoneri su 60 club. Alle volte frutto della paura"
Immagine news Serie C n.2 Carmine Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.3 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udine si prepara a Italia-Israele: transennata la zona della stazione, città quasi deserta
Immagine news Serie A n.2 Napoli, rientro-lampo per Politano: si accorciano i tempi di recupero per l'esterno
Immagine news Serie A n.3 Napoli, prove di Toro: Gilmour in cabina di regia, se sarà 4-3-3 si scaldano Neres e Lang
Immagine news Serie A n.4 Lazio, torna il pupillo di Sarri: Vecino ok per la Dea. E spunta un retroscena sul Galatasaray
Immagine news Serie A n.5 Italia-Israele, al Bluenergy Stadium circa 10.000 spettatori per la sfida di questa sera
Immagine news Serie A n.6 Rosenthal: "Non andai a Udine per le scritte. Italia-Israele? Gli azzurri sono superiori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Nel radar della Serie A - Prima Pafundi poi tutti gli altri. Alla Samp per rilanciarsi
Immagine news Serie B n.2 Nel radar della Serie A – Velocità e duttilità. L'Empoli aspetta Ismael Konate
Immagine news Serie B n.3 Nel radar della Serie A – La scommessa della Reggiana: Edoardo Motta e il futuro fra le mani
Immagine news Serie B n.4 Nel radar della Serie A – Modena per confermarsi. Dellavalle punta a essere il nuovo Buongiorno
Immagine news Serie B n.5 Nel radar della Serie A – Sulle orme di Esposito. De Pieri e la Serie B per fare come Pio
Immagine news Serie B n.6 Panchine Serie B 2025/26: arriva il primo esonero. Salta mister Pagliuca all'Empoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, arriva il comunicato del club per l'ufficialità di Contaldo e De Luca
Immagine news Serie C n.2 Serie C, ecco gli arbitri della 10ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.3 Ferrarese: "In C si vedono anche 40-45 esoneri su 60 club. Alle volte frutto della paura"
Immagine news Serie C n.4 A Giugliano traballa la panchina di Cudini: due le possibili alternative in caso di esonero
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i marcatori: D'Uffizi (Ascoli) si porta in vetta nel Girone B. Ma i più prolifici son nel C
Immagine news Serie C n.6 Perugia, col Pineto serve la svolta. Ma la società per ora conferma il duo Meluso-Braglia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.5 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?