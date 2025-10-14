Tensione nella nazionale gabonese: giocatori reclamano bonus e rifiutano di allenarsi

Stasera alle 21 il Gabon scenderà in campo contro il Burundi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, ma l’ambiente nella squadra non è dei migliori. Secondo AFC Sports i giocatori, capitanati da Pierre-Emerick Aubameyang, hanno rifiutato di allenarsi ieri, manifestando frustrazione per il mancato pagamento dei bonus di qualificazione alla CAN 2025, promessi dallo Stato e reclamati ormai da un anno.

Il commissario tecnico Thierry Mouyouma ha commentato: "La qualificazione è stata ottenuta a novembre 2024, siamo a ottobre 2025 e le somme non sono ancora state corrisposte. I giocatori attendono da quasi un anno e non comprendono la situazione". Nessun ricatto, dunque: si tratta di una semplice richiesta di ciò che spetta ai calciatori.

Oltre al problema economico, sono emerse criticità logistiche: gli atleti devono indossare gli stessi kit di allenamento per più giorni senza possibilità di lavarli e un allenamento del 12 ottobre a Bongoville è stato annullato a causa di un blackout. Nonostante ciò, Mouyouma assicura che la squadra manterrà la concentrazione: "Il morale dei giocatori resta intatto. Questa situazione non influirà sul loro approccio alla partita decisiva di domani". Una situazione davvero difficile da gestire, mentre sta per arrivare la partita che potrebbe qualificare la nazionale al Mondiale.