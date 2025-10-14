Il Real Madrid prepara la rivoluzione in difesa: addio Rudiger, caccia a un nuovo centrale

Il Real Madrid si prepara a un vero e proprio restyling in difesa, considerata la priorità assoluta da Florentino Pérez e dal suo staff. L’obiettivo principale è ingaggiare almeno un centrale esperto, in scadenza di contratto a fine stagione, né troppo giovane né troppo avanti con gli anni. Diversi nomi hanno attirato l’attenzione del club: da Ibrahima Konaté del Liverpool a Dayot Upamecano del Bayern, fino a Marc Guéhi del Crystal Palace. In caso di difficoltà sul mercato, il Real potrebbe puntare su un talento interno come Joan Martínez, anche se manca ancora l’esperienza necessaria ai massimi livelli.

Il destino di Antonio Rüdiger è ormai deciso. Il difensore tedesco, arrivato nel 2022 dopo i successi con il Chelsea, ha portato solidità ed esperienza, contribuendo a numerosi trionfi, ma negli ultimi mesi i problemi fisici hanno condizionato il suo rendimento. Cinque infortuni dal suo arrivo, l’ultimo il 12 settembre con uno stiramento al quadricipite destro della gamba sinistra che lo terrà fuori fino a dicembre, facendogli saltare una ventina di partite.

Il club e l’allenatore Xabi Alonso hanno valutato attentamente la situazione, considerando anche età (33 anni a marzo) e ingaggio elevato. Secondo Sport Bild, Rüdiger lascerà il Real a fine contratto. Troppe le assenze e la mancanza di continuità, oltre a uno stipendio difficile da giustificare per un ruolo da vice di Dean Huijsen ed Éder Militão. Il tedesco non forzerà i tempi per rientrare e valuta il futuro: un rinnovo a Madrid o una nuova avventura, con Arabia Saudita tra le opzioni.