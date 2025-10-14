Yassine stella del Marocco al Mondiale U20: lo Strasburgo vuole strapparlo al Dunkerque

Il giovane Gessime Yassine sta attirando le attenzioni del calcio francese e non solo. L’ala sinistra del Dunkerque, classe 2006, sta vivendo una stagione 2025/2026 da protagonista tra campionato e competizioni internazionali, e le sue prestazioni alla Coppa del Mondo U20 con il Marocco lo hanno consacrato come uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione.

Finora, Yassine ha messo a segno 2 gol e 3 assist in cinque presenze nella rassegna iridata, e la sua capacità di saltare l’uomo e creare occasioni da gol ha convinto gli osservatori dello Strasburgo, club pronto a ingaggiarlo in sinergia col Chelsea. Il giovane talento, nativo di Salon-de-Provence, affronterà la Francia in semifinale mercoledì 15 ottobre alle 22:00, un palcoscenico perfetto per confermare il proprio valore internazionale.

La stagione con il Dunkerque in Ligue 2 non è stata da meno: complessivamente, tra campionato e Mondiale U20, Yassine ha totalizzato 3 gol e 6 assist in 11 partite, dimostrando continuità e qualità tecnica. Sotto contratto fino a giugno 2027, il giocatore rappresenta un obiettivo concreto per club di Ligue 1 in cerca di giovani talenti da valorizzare. La semifinale contro la Francia sarà una prova fondamentale per consolidare la sua reputazione e attirare ulteriormente l’interesse dei club d'élite. ll futuro del giovane marocchino potrebbe presto prendere una direzione da protagonista.