Confessione shock in Premier: l'ex arbitro Coote si dichiara colpevole

Oggi alle 13:41Calcio estero
Simone Lorini

L'ex arbitro della Premier League, David Coote, si è dichiarato colpevole presso la Corte della Corona di Nottingham per il possesso di un'immagine indecente di minore. L'ex ufficiale di gara è comparso in tribunale martedì in relazione a un'accusa relativa a un video di Categoria A, la più grave, recuperato dalla polizia a febbraio.

Il 43enne, che indossava un abito blu scuro e una cravatta nera, ha parlato solo per confermare il suo nome e dichiarare la sua colpevolezza durante l'udienza di sei minuti di fronte al giudice Nirmal Shant KC. L'ex arbitro, originario di Collingham, ha ottenuto la libertà su cauzione condizionale dal giudice Shant ed è stato avvisato che dovrà comparire nuovamente in tribunale l'11 dicembre per la sentenza, fa sapere oggi Sky Sport.

Il giudice ha informato Coote, che era in piedi nel banco degli imputati con le mani giunte, di aver disposto una relazione pre-sentenza (un'indagine sulla personalità dell'imputato) prima dell'emissione della condanna. "Lei si è dichiarato colpevole di un fatto grave", ha detto il giudice. "Se questo comporterà o meno la custodia cautelare verrà deciso quando tutte le informazioni saranno davanti alla corte, motivo per cui ho ordinato una relazione pre-sentenza". Coote era già stato licenziato dalla Professional Game Match Officials Limited (l'associazione arbitri) a dicembre, dopo che era emerso un video di commenti denigratori che aveva fatto sull'ex allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, nel 2020. Lo scorso agosto, per lo stesso episodio, aveva ricevuto una sospensione di otto settimane dalla Federcalcio (FA).

