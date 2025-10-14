Lewandowski si fa male in nazionale, 4 settimane di stop: salterà la sfida col Real Madrid

Brutte notizie per il Barcellona a pochi giorni dal Clásico contro il Real Madrid. Robert Lewandowski torna dalla sosta con la nazionale polacca con una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo terrà lontano dai campi per circa quattro settimane. Il centravanti polacco non sarà dunque disponibile per il big match di domenica 26 ottobre.

Le prime valutazioni mediche sono arrivate oggi, dopo il match di qualificazione ai Mondiali disputato domenica in Lituania, dove Lewandowski ha giocato tutti i 90 minuti e segnato uno dei due gol polacchi. La sua assenza si somma a quella già nota di Joan García, mentre Raphinha rimarrà in dubbio fino all’ultimo momento. Anche Dani Olmo non sarà disponibile, a causa di un infortunio al soleo della gamba sinistra subito con la Spagna.

Non tutto, però, è negativo: il tecnico Hansi Flick potrà contare su Ferran Torres, Fermín Lopez e Lamine Yamal, con i due ultimi già in gruppo e pronti a scendere in campo per la sfida di campionato contro il Girona nel prossimo weekend. Nel frattempo, il club catalano ha lanciato la maglia speciale del Clásico con Ed Sheeran, un’iniziativa che unisce calcio e musica, ma la vera preoccupazione rimane l’infermeria e la scelta dell’attacco per affrontare il Real Madrid senza il suo centravanti di riferimento.