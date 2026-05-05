Arsenal-Man City, volata finale per la Premier: i calendari a confronto delle contendenti
Tre giornate alla fine, corsa al titolo di campione d'Inghilterra. Due squadre a contendersi la Premier League: il City col pareggio ottenuto contro l'Everton si è dannatamente complicato la vita ma ha ancora una partita da recuperare e potenzialmente potrebbe portarsi a -2 dall'Arsenal. Quale scenario da qui alla fine del torneo? Guardiamo i calendari a confronto:
ARSENAL 76 punti
10 maggio, West Ham (18°) - Arsenal
18 maggio, Arsenal - Burnley (19°)
24 maggio, Crystal Palace (15°) - Arsenal
MANCHESTER CITY 71 punti
9 maggio, Manchester City - Brentford (7°)
13 maggio, Manchester City - Crystal Palace (15°)
19 maggio, Bournemouth (6°) - Manchester City
24 maggio, Manchester City - Aston Villa (5°)
CLASSIFICA
1. Arsenal 76
2. Manchester City 71
3. Manchester United 64
4. Liverpool 58
5. Aston Villa 58
6. Bournemouth 52
7. Brentford 51
8. Brighton 50
9. Chelsea 48
10. Everton 48
11. Fulham 48
12. Sunderland 47
13. Newcastle 45
14. Leeds 43
15. Crystal Palace 43
16. Nottingham Forest 42
17. Tottenham 37
18. West Ham 36
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 18