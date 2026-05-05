Guehi e Semenyo vittime di insulti razzisti. Arrestato un tifoso dell'Everton

Marc Guehi è stato suo malgrado protagonista in Everton-Manchester City. Un errato disimpegno del difensore è costata la rete dei toffees in una partita che poi la squadra di Guardiola è riuscita a rimettere in piedi, trovando il 3-3 definitivo nei minuti di recupero.

Tuttavia questo pareggio potrebbe costare carissimo ai citizens, ora a -5 dall'Arsenal capolista. E Guehi, oltre al compagno di squadra Antoine Semenyo, sono stati vittime di insulti razzisti sui social.

Una rabbia senza controllo e non è purtroppo la prima volta che in Inghilterra si verificano situazioni del genere. Il Manchester City in queste ore ha diramato un comunicato dove condanna fermamente questi episodi:

"Accogliamo con favore la tempestiva azione intrapresa dall'Everton e dalla polizia per identificare il responsabile. Siamo inoltre profondamente delusi nell'apprendere che Marc Guéhi è stato oggetto di una serie di spregevoli post razzisti sui social media la scorsa notte. Continueremo a offrire il nostro pieno supporto sia ad Antoine che a Marc e non accetteremo mai discriminazioni di alcun tipo nel nostro sport".

Nelle scorse ore la polizia del Merseyside ha arrestato un tifoso dell'Everton durante la partita della sua squadra contro il Manchester City per presunti insulti razzisti nei confronti di Antoine Semenyo.