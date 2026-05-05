Domani Bayern-PSG, Kompany non intende cambiare stile di gioco

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Paris Saint-Germain. I bavaresi devono recuperare il gol di svantaggio della partita d'andata. E promette spettacolo come quello visto al Parco dei Principi:

"È difficile immaginare che una delle due squadre cambi ciò che l'ha portata fin qui. Giochiamo in casa, vogliamo vincere e faremo tutto il possibile per farlo. La missione è vincere le partite. Abbiamo alcune idee che pensiamo ci aiuteranno a raggiungere questo obiettivo".

E ancora: "Abbiamo dimostrato di poter vincere molte partite, e anche il PSG lo ha dimostrato. In definitiva, per vincere una partita bisogna segnare un gol in più dell'avversario. Se si riesce a farlo senza subirne, è la cosa migliore che possa capitare".