Ufficiale Dopo il titolo, il Porto mette il primo tassello per il 2026/27: riscattato Kiwior dall'Arsenal

Il Porto ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Jakub Kiwior, esercitando l’opzione prevista nell’accordo di prestito con l’Arsenal. Il difensore polacco passa così stabilmente ai “Dragões”, che ne acquisiscono il 100% dei diritti economici e sportivi.

L’operazione prevede un investimento iniziale di 17 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi fino a 5 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Nell’intesa tra i club è stata inoltre inserita una clausola che garantirà all’Arsenal un introito fisso di 2 milioni di euro in caso di futura cessione del giocatore. Kiwior ha firmato un contratto di lunga durata, valido fino a giugno 2030. Il Porto ha anche fissato una clausola rescissoria pari a 70 milioni di euro, a conferma della fiducia riposta nel centrale della nazionale polacca e della volontà di blindarlo sul mercato.

Nel comunicato ufficiale, il club portoghese ha precisato alcuni dettagli amministrativi dell’operazione: "L’Arsenal assumerà la responsabilità relativa al meccanismo di solidarietà dovuto a terzi", si legge nella nota. Inoltre, il Porto ha voluto sottolineare che "questo non ha comportato alcun intervento di intermediazione". L’acquisto di Kiwior rappresenta un tassello importante nella strategia del club, che punta su un profilo giovane ma già esperto a livello internazionale.