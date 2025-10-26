Assurdo al Johan Cruyff: arbitro si infortuna, appello sugli spalti per dirigere il Barcellona B

Il Barcellona Atletic - seconda squadra del club blaugrana - stava disputando l’8ª giornata del gruppo 3 della Segunda RFEF (quarta divisione) contro il Poblense allo stadio Johan Cruyff, quando è successo un imprevisto. La partita è arrivata all’intervallo con il vantaggio della squadra balearica per 1-2, grazie a una doppietta di Funalla, mentre per i catalani era stato Ureña ad aprire le marcature ritrovandosi poi sotto nel punteggio.

Ma prima dell’intervallo, l’arbitro Adrian Calvo ha dovuto alzare bandiera bianca: si è infortunato in un’azione individuale, ma è rimasto in campo fino al termine dei primi 45 minuti del match, per mandare le squadre negli spogliatoi e non interrompere il gioco. Ma il direttore di gara in questione, secondo quanto riportato dal quotidiano SPORT, non è stato in grado di iniziare il secondo tempo e si è verificata una situazione surreale: non c’era un arbitro disponibile per gli ultimi 45 minuti.

Come ricostruito dai colleghi spagnoli, l’altoparlante dello stadio Johan Cruyff è arrivato perfino a chiedere se ci fosse un arbitro tra il pubblico sugli spalti. Di fronte alla mancanza di volontari e al ritardo insolito, è intervenuto David Moreno, che stava arbitrando un’altra partita alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, assumendo il ruolo di assistente, mentre Izaskun Muñoz (prima giudice di linea) è diventato il principale arbitro di gara per la ripresa.