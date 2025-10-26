Palace ko, Arteta frena: "Arsenal da titolo? Stato emotivo alto, ma siamo ancora a ottobre"

L'Arsenal continua a schiacciare tutte le avversarie in Premier League. Anche oggi, nel confronto con il Crystal Palace, i Gunners hanno avuto la meglio per 1-0 con la rete di Eze a slanciare tutta la squadra in vetta e a quattro lunghezze di distanza dal Bournemouth primo inseguitore.

Il tecnico, Mikel Arteta, ha commentato l'esito della gara a Match of the Day: "Una vittoria enorme. Sapevamo quanto fosse difficile. Grande merito al Crystal Palace per il modo in cui si sono schierati. Hanno reso davvero difficile per noi giocare. Siamo riusciti a trovare un modo per segnare contro una squadra molto ben organizzata".

E ha aggiunto: "Non abbiamo segnato un secondo gol e quando non lo fai sei in pericolo. Loro (il Palace, ndr) sono una squadra estremamente difficile. Siamo riusciti a limitarli molto". Sul gol di Eberechi Eze contro la sua ex squadra: "La tecnica è incredibile. Avevamo bisogno di qualcosa di speciale contro una squadra così ben organizzata". Infine sulla corsa al titolo: "È molto presto, siamo ancora a ottobre. Lo stato emotivo è davvero alto, ma ci sono molte cose da migliorare. Proviamo a recuperare per mercoledì (contro il Brighton nella Carabao Cup, ndr)".

9ª GIORNATA

Leeds - West Ham 2-1

3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)

Chelsea - Sunderland 1-2

4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)

Newcastle - Fulham 2-1

18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)

Manchester United - Brighton 3-1

24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)

Brentford - Liverpool 3-2

5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah

Arsenal - Crystal Palace 1-0

39' Eze (A)

Aston Villa - Manchester City 1-0

19' Cash (A)

Bournemouth - Nottingham Forest 2-0

25' Tavenier (B), 40' Kroupi (B)

Wolverhampton - Burnley 2-3

14' Flemming (B), 30' Flemming (B), 42' rigore Larsen (W), 45'+4 Munetsi (W), 90'+5 Foster (B)

Everton - Tottenham (26 ottobre, 17.30)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 22

2. Bournemouth 18

3. Sunderland 17

4. Manchester City 16

5. Manchester United 16

6. Liverpool 15

7. Aston Villa 15

8. Tottenham 14

9. Chelsea 14

10. Crystal Palace 13

11. Brentford 13

12. Newcastle 12

13. Brighton 12

14. Everton 11

15. Leeds 11

16. Burnley 10

17. Fulham 8

18. Nottingham Forest 5

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2