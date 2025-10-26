Palace ko, Arteta frena: "Arsenal da titolo? Stato emotivo alto, ma siamo ancora a ottobre"
L'Arsenal continua a schiacciare tutte le avversarie in Premier League. Anche oggi, nel confronto con il Crystal Palace, i Gunners hanno avuto la meglio per 1-0 con la rete di Eze a slanciare tutta la squadra in vetta e a quattro lunghezze di distanza dal Bournemouth primo inseguitore.
Il tecnico, Mikel Arteta, ha commentato l'esito della gara a Match of the Day: "Una vittoria enorme. Sapevamo quanto fosse difficile. Grande merito al Crystal Palace per il modo in cui si sono schierati. Hanno reso davvero difficile per noi giocare. Siamo riusciti a trovare un modo per segnare contro una squadra molto ben organizzata".
E ha aggiunto: "Non abbiamo segnato un secondo gol e quando non lo fai sei in pericolo. Loro (il Palace, ndr) sono una squadra estremamente difficile. Siamo riusciti a limitarli molto". Sul gol di Eberechi Eze contro la sua ex squadra: "La tecnica è incredibile. Avevamo bisogno di qualcosa di speciale contro una squadra così ben organizzata". Infine sulla corsa al titolo: "È molto presto, siamo ancora a ottobre. Lo stato emotivo è davvero alto, ma ci sono molte cose da migliorare. Proviamo a recuperare per mercoledì (contro il Brighton nella Carabao Cup, ndr)".
9ª GIORNATA
Leeds - West Ham 2-1
3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)
Chelsea - Sunderland 1-2
4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)
Newcastle - Fulham 2-1
18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)
Manchester United - Brighton 3-1
24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)
Brentford - Liverpool 3-2
5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah
Arsenal - Crystal Palace 1-0
39' Eze (A)
Aston Villa - Manchester City 1-0
19' Cash (A)
Bournemouth - Nottingham Forest 2-0
25' Tavenier (B), 40' Kroupi (B)
Wolverhampton - Burnley 2-3
14' Flemming (B), 30' Flemming (B), 42' rigore Larsen (W), 45'+4 Munetsi (W), 90'+5 Foster (B)
Everton - Tottenham (26 ottobre, 17.30)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 22
2. Bournemouth 18
3. Sunderland 17
4. Manchester City 16
5. Manchester United 16
6. Liverpool 15
7. Aston Villa 15
8. Tottenham 14
9. Chelsea 14
10. Crystal Palace 13
11. Brentford 13
12. Newcastle 12
13. Brighton 12
14. Everton 11
15. Leeds 11
16. Burnley 10
17. Fulham 8
18. Nottingham Forest 5
19. West Ham 4
20. Wolverhampton 2