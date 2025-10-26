Guardiola cade, l'Arsenal scappa in vetta. Bournemouth 2°: Premier League, i risultati
Sono terminate le sfide delle 15 previste in Premier League e valide per la nona giornata di campionato. All'Arsenal basta un gol di Eberechi Eze per superare il Crystal Palace e scappare in testa alla classifica con 22 punti, a +4 dal Bournemouth vincente contro il Nottingham Forest (2-0). Cherries che così balzano alle spalle dei Gunners e in testa a Sunderland e Manchester City.
Proprio gli uomini di Guardiola sono usciti ammaccati dalla sconfitta di misura in casa dell'Aston Villa per la rete nel primo tempo di Cash. Infine un gol allo scadere del Burnley con Foster permette di valicare il Wolverhampton nella lotta salvezza e di portare la neopromossa a quota 10.
9ª GIORNATA
Leeds - West Ham 2-1
3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)
Chelsea - Sunderland 1-2
4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)
Newcastle - Fulham 2-1
18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)
Manchester United - Brighton 3-1
24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)
Brentford - Liverpool 3-2
5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah
Arsenal - Crystal Palace 1-0
39' Eze (A)
Aston Villa - Manchester City 1-0
19' Cash (A)
Bournemouth - Nottingham Forest 2-0
25' Tavenier (B), 40' Kroupi (B)
Wolverhampton - Burnley 2-3
14' Flemming (B), 30' Flemming (B), 42' rigore Larsen (W), 45'+4 Munetsi (W), 90'+5 Foster (B)
Everton - Tottenham (26 ottobre, 17.30)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 22
2. Bournemouth 18
3. Sunderland 17
4. Manchester City 16
5. Manchester United 16
6. Liverpool 15
7. Aston Villa 15
8. Tottenham 14
9. Chelsea 14
10. Crystal Palace 13
11. Brentford 13
12. Newcastle 12
13. Brighton 12
14. Everton 11
15. Leeds 11
16. Burnley 10
17. Fulham 8
18. Nottingham Forest 5
19. West Ham 4
20. Wolverhampton 2