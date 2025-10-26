Il Leverkusen scaccia i fantasmi del PSG: 2-0 al Friburgo e BVB agganciato in Bundesliga
Il Bayer Leverkusen si è rialzato dalla pesante sconfitta in Champions League contro il PSG. Le Aspirine hanno festeggiato in Bundesliga una vittoria per 2-0 sul Friburgo: un gol per tempo di Poku e Tapsoba determinano le sorti dell'incontro e assegnano tre punti ghiotti per i ragazzi di Hjulmand, che così si portano a stretto contatto con il Borussia Dortmund sull'ultimo gradino del podio del campionato tedesco.
Con grande sicurezza nel possesso palla e un gioco equilibrato, il Bayer ha tenuto sotto controllo il Friburgo, ponendo fine così alla serie di 8 partite consecutive senza sconfitte dei Breisgau. Per le Aspirine invece si tratta della quarta vittoria di fila in Bundesliga dopo St.Pauli, Union Berlino e Magonza.
8ª GIORNATA
Werder Brema - Union Berlino 1-0
72' Grull
Amburgo - Wolfsburg 0-1
15' Daghim
Augsburg - Lipsia 0-6
10' Diomande, 18' Romulo, 22' Nusa, 38' Baumgartner, 56' Ouedraogo, 65' Lukeba
Eintracht Francoforte - St. Pauli 2-0
35', 56' Burkardt
Hoffenheim - Heidenheim 3-1
18' Asllani, 45'+2 Lemperle, 63' Kramaric, 75' Schimmer
Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco 0-3
64' Kimmich, 69' Guerreiro, 81' Karl
Borussia Dortmund - Colonia 1-0
90+6' Beier
Bayer Leverkusen - Friburgo 2-0
22' Poku (B), 52' Tapsoba (B)
Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 24 punti*
2. Lipsia 19*
3. Borussia Dortmund 17*
4. Bayer Leverkusen 17*
5. Stoccarda 15
6. Eintracht Francoforte 13*
7. Hoffenheim 13*
8. Colonia 11*
9. Werder Brema 11*
10. Union Berlino 10*
11. Friburgo 9*
12. Wolfsburg 8*
13. Amburgo 8*
14. St.Pauli 7*
15. Augsburg 7*
16. Magonza 4
17. Heidenheim 4*
18. Borussia Monchengladbach 3
* una partita in più