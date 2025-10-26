Il Leverkusen scaccia i fantasmi del PSG: 2-0 al Friburgo e BVB agganciato in Bundesliga

Il Bayer Leverkusen si è rialzato dalla pesante sconfitta in Champions League contro il PSG. Le Aspirine hanno festeggiato in Bundesliga una vittoria per 2-0 sul Friburgo: un gol per tempo di Poku e Tapsoba determinano le sorti dell'incontro e assegnano tre punti ghiotti per i ragazzi di Hjulmand, che così si portano a stretto contatto con il Borussia Dortmund sull'ultimo gradino del podio del campionato tedesco.

Con grande sicurezza nel possesso palla e un gioco equilibrato, il Bayer ha tenuto sotto controllo il Friburgo, ponendo fine così alla serie di 8 partite consecutive senza sconfitte dei Breisgau. Per le Aspirine invece si tratta della quarta vittoria di fila in Bundesliga dopo St.Pauli, Union Berlino e Magonza.

8ª GIORNATA

Werder Brema - Union Berlino 1-0

72' Grull

Amburgo - Wolfsburg 0-1

15' Daghim

Augsburg - Lipsia 0-6

10' Diomande, 18' Romulo, 22' Nusa, 38' Baumgartner, 56' Ouedraogo, 65' Lukeba

Eintracht Francoforte - St. Pauli 2-0

35', 56' Burkardt

Hoffenheim - Heidenheim 3-1

18' Asllani, 45'+2 Lemperle, 63' Kramaric, 75' Schimmer

Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco 0-3

64' Kimmich, 69' Guerreiro, 81' Karl

Borussia Dortmund - Colonia 1-0

90+6' Beier

Bayer Leverkusen - Friburgo 2-0

22' Poku (B), 52' Tapsoba (B)

Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)

LA CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 24 punti*

2. Lipsia 19*

3. Borussia Dortmund 17*

4. Bayer Leverkusen 17*

5. Stoccarda 15

6. Eintracht Francoforte 13*

7. Hoffenheim 13*

8. Colonia 11*

9. Werder Brema 11*

10. Union Berlino 10*

11. Friburgo 9*

12. Wolfsburg 8*

13. Amburgo 8*

14. St.Pauli 7*

15. Augsburg 7*

16. Magonza 4

17. Heidenheim 4*

18. Borussia Monchengladbach 3

* una partita in più