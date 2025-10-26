Bayern Monaco, Kompany: "Le occasioni vanno colte ed è quello che stiamo facendo"

Il Bayern Monaco continua a impressionare e conferma di essere una macchina perfetta. La squadra bavarese ha iniziato la stagione in modo devastante, collezionando tredici vittorie in altrettante partite. L’ultima, maturata ieri sul campo del Borussia Mönchengladbach, è stata un netto 0-3 che non ha lasciato spazio a repliche.

A rompere l’equilibrio, dopo circa un’ora di gioco, ci ha pensato il capitano Joshua Kimmich, autore del gol che ha sbloccato la gara. Cinque minuti più tardi è arrivato il raddoppio firmato da Raphael Guerrero, mentre nel finale il giovane Lennart Karl ha chiuso i conti, coronando una settimana da sogno dopo essere andato a segno anche in Champions League.

Al termine dell’incontro, l’allenatore del Bayern, Vincent Kompany, ha commentato così la prestazione dei suoi ai microfoni ufficiali del club: "Il primo tempo è stato molto emozionante, il Gladbach ha lottato su ogni pallone. Hanno spesso neutralizzato i nostri attaccanti. Abbiamo sentito che hanno dato tutto nonostante il cartellino rosso: i tifosi ci hanno applaudito in molti momenti. Siamo rimasti calmi e abbiamo cercato di tenere a freno le emozioni. Nel secondo tempo abbiamo mantenuto il ritmo e abbiamo giocato molti passaggi incrociati. A un certo punto bisogna cogliere le occasioni, ed è quello che abbiamo fatto".