Edouard attacca Van Nistelrooy: "Un grande attaccante non è per forza un grande tecnico"

Odsonne Edouard ha contribuito in modo determinante alla vittoria del suo Lens in casa contro l'Olympique Marsiglia, trasformando il rigore del momentaneo pareggio prima che l'autogol di Pavard mandasse ko De Zerbi e i suoi. A fine partita l'attaccante francese ha parlato a L'Equipe, ripercorrendo la sua stagione difficile al Leicester e attaccando l'ex tecnico Ruud Van Nistelrooy: "La scorsa stagione ha lasciato un'impronta indelebile su di lui professionalmente" ha esordito l'attaccante, che con le Foxies è sceso in campo solo sei volte senza mai trovare il gol.

"All'inizio ho giocato un po' con Steve Cooper, poi le cose non hanno funzionato con Ruud van Nistelrooy, che è stato nominato nel dicembre 2024. Mi sono ritrovato bloccato per sette mesi senza giocare. Essere un grande attaccante non significa necessariamente essere un grande allenatore" ha dichiarato Edouard senza mezzi termini.

Dal suo arrivo a settembre, l'attaccante, formatosi al PSG, è rinato nel Nord e ha segnato tre gol in sei partite di Ligue 1.