Demiral torna a casa? Il Fenerbahce lo vuole, l'Al Ahli gli offre il rinnovo: la sua posizione

Da due anni a questa parte Merih Demiral gioca in Arabia Saudita, nell'Al Ahli di Franck Kessié, dopo aver lasciato l'Atalanta per circa 20 milioni di euro. Eppure al momento il centrale turco ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione e per quanto riguarda il suo futuro guarderebbe con favore a un possibile ritorno... in Turchia.

Dove di preciso? Secondo quanto riportato dal quotidiano Turkiye Gazetesi, il Fenerbahce starebbe pensando di riportarlo a casa. Demiral infatti, prima di tentare la fortuna in Portogallo e ancor prima di approdare al Sassuolo, è cresciuto nelle giovanili dei Canarini e non escluderebbe un ritorno lì dove ha mosso i primi passi. Al contempo il club turco avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Kim Min-Jae, ex difensore del Napoli ora al Bayern Monaco.

Ma i tedeschi sembrerebbero riluttanti all'idea di lasciarlo partire, per questo la dirigenza del Fener starebbe esaminando il dossier Demiral. Lui che, a 27 anni, non ha mai fatto l'esordio in prima squadra con il Fenerbahce ma sarebbe stato riscontrato come leader e "affezionato" del club, in cerca di rinnovata coesione e unità dopo il fallimento dell'era Mourinho. Stando a quanto trapelato, però, l’Al Ahli vorrebbe rinnovargli il contratto. La società saudita vorrebbe continuare con Demiral e in realtà gli ha già presentato un nuovo contratto per prolungare la permanenza all'Al Ahli. Eppure, anche in caso di rinnovo firmato, il giocatore rimarrebbe sempre aperto a trattare con il Fenerbahce qualora arrivasse un’offerta a gennaio.