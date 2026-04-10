Simeone replica al Barcellona sul caso Pubill: “A Madrid siamo abituati a queste pressioni”

Nel pieno della vigilia di Siviglia-Atlético Madrid, Diego Simeone ha risposto anche alle polemiche sollevate dal Barcellona dopo l’episodio del mani di Marc Pubill in Champions League. Il tecnico argentino ha scelto toni pacati, ma senza sottrarsi al tema. “Sono molto rispettoso. Viviamo a Madrid e siamo abituati a questo tipo di situazioni. Per chi capisce, è tutto abbastanza chiaro e non ci disturba”, ha spiegato Simeone, ridimensionando le lamentele arrivate dal club blaugrana e dal suo allenatore Flick.

Il Cholo ha poi chiarito ulteriormente il suo pensiero: “Non mi sono lamentato, ho solo risposto a un’opinione che mi era stata espressa. Sono dinamiche che fanno parte del calcio”. Un modo per spegnere sul nascere ogni possibile polemica, pur riconoscendo che proteste di questo tipo rientrano nella normalità del contesto.

Spazio anche al campo, con l’Atlético atteso da una sfida delicata in Liga: “Indossare questa maglia e rappresentare questo club è una motivazione continua. Pensiamo partita dopo partita”. Sui giocatori infortunati, Simeone ha preferito non sbilanciarsi: “La mia testa è solo al Siviglia”.